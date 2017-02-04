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    Рабочий погиб на стройке стадиона в Ростове

    Теги происшествия ЧМ-2018 стадион Ростов

    Подсобный рабочий погиб на стройке стадиона в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018.

    Трагедия произошла 2 февраля – молодого парня придавило металлической плитой.

    По словам очевидцев, мужчина два часа пролежал без сознания. Скорая помощь приехала только к вечеру.

    «Почему скорая едет два часа? Ведь вопрос был жизни и смерти. Почему не могут более ответственно относиться к этому? Парень еще молодой, зеленый, ничего не повидал в жизни», – рассказал один из знакомых погибшего.

     

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