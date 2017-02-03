Американский защитник Джефф Кэмерон поддержал указ президента Дональда Трампа о запрете на въезд в страну граждан семи стран, население которых преимущественно составляют мусульмане.

«Думаю, важно поддержать нашего президента, независимо от того, голосовал ты за него или нет.

Я рад, что безопасность американцев – одна из приоритетных задач для него. Наши враги дали понять – и случаи в это подтвердили – что будут пользоваться изъянами в иммиграционных структурах в организации своих атак.

Временная пауза, чтобы оценить и усовершенствовать процедуру проверки, имеет смысл.

Американцы – одна из самых великодушных и сострадательных наций. Наши возможности позаботиться и поддержать страны и беженцев опираются на нашу собственную безопасность. Но если мы не будем чувствовать себя в безопасности, как мы сможем защитить остальных?» – заявил Кэмерон.