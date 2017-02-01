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    Антонио Конте: «Жаль, что Коста не реализовал пенальти, но мы довольны ничьей с «Ливерпулем»

    Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Антонио Конте Диего Коста

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче чемпионата Англии.

    «Матч получился очень тяжелым, обе команды старались играть интенсивно. Я доволен. Сегодня была другая игра по сравнению с той, когда мы уступили «Ливерпулю» дома.

    Жаль, что Диего Коста не реализовал пенальти, ведь он играл очень хорошо. У нас были моменты забить еще, но мы должны быть довольны результатом и игрой, потому что встречаться с «Ливерпулем» на выезде нелегко», – сказал Конте.

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