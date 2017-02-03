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    Валерий Карпин: «Кто такой Денис Давыдов и чего он достиг?»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Валерий Карпин Денис Давыдов

    Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал высказывание в свой адрес со стороны экс-форварда команды Дениса Давыдова.

    - Недавно вычитали слова Давыдова: «Футболист две недели вообще не тренируется, но попадает в основу. Так было у Аленичева и у Карпина». Когда это слышите — о чем думаете?

    - Думаю: кто этот человек? Кто такой Давыдов и чего он достиг?

    - Молодое дарование.

    - А есть Веллитон, который дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Не тренируясь две недели, выходит и забивает три гола.

    - Значит, он Веллитона имел в виду?

    - Наверное. Честно, поражаюсь всем этим футболистам. Насколько у них коротка память! Я могу много чего рассказать. Но не хочу. У них семьи. Мамы, папы, жены, дети. Если начну говорить про каждого…

    - Мамы закроют лица руками и будут долго плакать?

    - И не только мамы. Поэтому я молчу. Но удивляюсь.

    - Смородская посоветовала футболисту Алиеву на прощание «больше читать». Что Давыдову посоветуете вы?

    - Если чтение хоть как-то его разовьет с точки зрения интеллекта — пусть читает. Футболисту, чтоб чего-то добиться, интеллект нужен в первую очередь. Это важнее техники и скорости.

    - У Давыдова с интеллектом не очень?

    - Раз такие вещи говорит — видимо, да.

    - Слова Давыдова не стали неожиданностью?

    - Подождите! (Улыбается.) Когда я работал со «Спартаком», в команде не было никакого Давыдова. Один раз его привлекли на сборы. Все! И этот человек о чем-то рассказывает. Где он? Кто он? Вы хоть понимаете, что обращать на это внимание нельзя? Потому что смешно! – сказал Карпин.

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