«Манчестер Сити» внес Туре и Жезуса в заявку на Лигу чемпионов

обновил заявку на Лигу чемпионов.

В плей-офф турнира смогут принять участие полузащитник и нападающий Габриэл Жезус. Хавбек летом не попал в заявку из-за конфликта между тренером Хосепом Гвардиолой и агентом футболиста Дмитрием Селюком. Нападающий перешел в «Манчестер Сити» нынешней зимой.

Английский клуб исключил из заявки полузащитника . Хавбек продолжает восстанавливаться от травмы.