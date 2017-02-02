«Манчестер Сити» внес Туре и Жезуса в заявку на Лигу чемпионов
«Манчестер Сити» обновил заявку на Лигу чемпионов.
В плей-офф турнира смогут принять участие полузащитник Яя Туре и нападающий Габриэл Жезус. Хавбек летом не попал в заявку из-за конфликта между тренером Хосепом Гвардиолой и агентом футболиста Дмитрием Селюком. Нападающий перешел в «Манчестер Сити» нынешней зимой.
Английский клуб исключил из заявки полузащитника Илкая Гюндогана. Хавбек продолжает восстанавливаться от травмы.
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