Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Манчестер Сити» внес Туре и Жезуса в заявку на Лигу чемпионов

    Теги Яя Туре Манчестер Сити Лига чемпионов Илкай Гюндоган Габриэл Жезус

    «Манчестер Сити» обновил заявку на Лигу чемпионов.

    В плей-офф турнира смогут принять участие полузащитник Яя Туре и нападающий Габриэл Жезус. Хавбек летом не попал в заявку из-за конфликта между тренером Хосепом Гвардиолой и агентом футболиста Дмитрием Селюком. Нападающий перешел в «Манчестер Сити» нынешней зимой.

    Английский клуб исключил из заявки полузащитника Илкая Гюндогана. Хавбек продолжает восстанавливаться от травмы.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться