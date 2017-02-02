Товарищеские матчи. ЦСКА сыграл вничью с «Викторией», «Уфа» проиграла «Левски» и другие результаты
Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.
Товарищеские матчи
Уфа Россия – Левски Болгария – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Краев (53).
«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Никитин, Живоглядов, Стоцкий, Карп, Пауревич, Засеев, Игбоун, Батютин.
Вышли во втором тайме: Дивеев, Филин, Сухов, Зубарев, Сафрониди, Обляков, Безденежных, Сысуев, Кротов.
Анжи Россия – Ботев Болгария – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Будковский (21), 2:0 – Асильдаров (25), 2:1 – Стоянов.
«Анжи»: Юрченко, Мусалов (Субботин, 75), Жиров (Белый, 46), Фибель (Гасанов, 46), Тетрашвили (Паршивлюк, 46), Кацаев (Гетигежев, 62), Зюзин (Каретник, 25), Лях (Брызгалов, 46; Зюзин, 80), Яковлев (Дудиев, 62), Будковский (Батов, 46), Асильдаров (Данило, 46; Лях, 67).
Крылья Советов Россия – Железничар Босния и Герцеговина – 0:0
«Крылья Советов»: Лория (Конюхов, 46), Бато, Гаджибеков, Надсон (Таранов, 61), Родич (Божин, 61), Ятченко, Башкиров (Цвейба, 61), Зинков (Кленкин, 61), Паскуато (Визнович, 61), Бруно (Чочиев, 46), Корниленко (Садик, 61).
Незабитый пенальти: Лендрич («Железничар»), 34 (вратарь)
ЦСКА Россия – Виктория Пльзень Чехия – 0:0
ЦСКА: Помазун, Васин, А. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Щенников, Вернблум, Головин, Миланов, Дзагоев, Ионов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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