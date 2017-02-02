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    Жозе Моуринью: «Не буду критиковать «Халл» за их футбол, они ведут борьбу за выживание»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Халл

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча чемпионата Англии против «Халла» (0:0).

    «Мы не забили. Без забитых голов невозможно выиграть. Голкипер соперника сыграл хорошо.

    Нам нужно было забивать, нам нужно было больше владеть мячом. Когда ты 35-40 минут владеешь мячом – это много.

    Игроки «Халла» пытались понять, какой уровень борьбы судья посчитает приемлемым в этой игре. Им это удалось, поэтому они комфортно играли в свой футбол.

    «Халл» ведет борьбу за выживание, поэтому для них ценно любое очко. Я не буду критиковать их за такой футбол.

    Если вы не понимаете футбол, то вам лучше не брать в руки микрофон и не задавать мне вопросы», – сказал Моуринью.

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