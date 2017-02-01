Председатель ВФСО Владимир Стржалковский рассказал о строительстве нового стадиона клуба.

- Есть ли понимание по срокам завершения строительства «ВТБ Арена парка», по матчу открытия?

– По срокам мне лично ничего непонятно. У нас должно было быть сдано офисное здание, которое отходит нам по инвестиционному проекту, еще 31 декабря 2014 года. Как видите, мы по-прежнему находимся в здании на Лесной улице. И в ближайший квартал минимум мы точно не переедем. Сроки переносятся. Что вы имеете в виду под словами «матч открытия»?

- Первую игру на стадионе?

– Я слышал от управляющей компании, что существует идея открыть стадион в день рождения Льва Яшина – 22 октября 2017 года. Почему-то в обычный день рождения – 88 лет со дня рождения – не в юбилей... Так вот, есть идея открыть стадион, а потом закрыть и достраивать. Но я себе задаю вопрос – думаю, еще будет это обсуждаться советом директоров, где есть представители «Динамо» – а зачем? Это же надо потратить много денег, чтобы открыть стадион на одну игру. Какой функциональный смысл это имеет? Я уверен, это снова задержит сроки строительства. Может, кто-то мне объяснит, зачем надо напрячься: открыться и закрыться, чтобы провести один матч, истратив на это кучу дополнительных средств? Ну, честно говоря, и так там средств уходит немало, и планируется еще дополнительная эмиссия.

- То есть ничего не понятно?

– Понятно, что идет стройка, что есть свои проблемы – как объективные, так и субъективные. Большинство гражданских строек они вовремя не заканчиваются. Поэтому задержка есть и здесь, – сказал Стржалковский.