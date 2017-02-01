Молло и Лунев не попали в заявку «Зенита» на Лигу Европы

объявил заявку команды на плей-офф Лиги Европы.

В заявку попали новобранцы питерцев , Эрнани и Ибрагим Цаллагов. Из заявки исключены покинувшие клуб Аксель Витцель и Вукашин Йованович, а также Александр Рязанцев. При этом в список не попали три новичка «Зенита»: , Андрей Лунев и Сергей Зуйков.

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Юрий Жирков.

Полузащитники: Данни, , Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Олег Шатов, , Артур Юсупов.

Нападающие: Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Александр Кержаков, Александр Кокорин.