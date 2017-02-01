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    Молло и Лунев не попали в заявку «Зенита» на Лигу Европы

    Теги Зенит Бранислав Иванович Лига Европы Йоан Молло Ибрагим Цаллагов Андрей Лунев Сергей Зуйков Эрнани

    «Зенит» объявил заявку команды на плей-офф Лиги Европы.

    В заявку попали новобранцы питерцев Бранислав Иванович, Эрнани и Ибрагим Цаллагов. Из заявки исключены покинувшие клуб Аксель Витцель и Вукашин Йованович, а также Александр Рязанцев. При этом в список не попали три новичка «Зенита»: Йоан Молло, Андрей Лунев и Сергей Зуйков.

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

    Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Юрий Жирков.

    Полузащитники: Данни, Эрнани, Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Олег Шатов, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов.

    Нападающие: Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Александр Кержаков, Александр Кокорин.

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