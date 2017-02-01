Молло и Лунев не попали в заявку «Зенита» на Лигу Европы
«Зенит» объявил заявку команды на плей-офф Лиги Европы.
В заявку попали новобранцы питерцев Бранислав Иванович, Эрнани и Ибрагим Цаллагов. Из заявки исключены покинувшие клуб Аксель Витцель и Вукашин Йованович, а также Александр Рязанцев. При этом в список не попали три новичка «Зенита»: Йоан Молло, Андрей Лунев и Сергей Зуйков.
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.
Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Юрий Жирков.
Полузащитники: Данни, Эрнани, Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Олег Шатов, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов.
Нападающие: Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Александр Кержаков, Александр Кокорин.
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