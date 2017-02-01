Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что был бы не против получить российское гражданство.

«Пока я играю за свою сборную, то думаю, что это невозможно. Но я точно не был против российского гражданства. Россия – мой второй дом. Я даже был бы рад, если такая возможность предоставится в будущем.

И Витиньо, и Фернандес плохо говорят по-русски. Но Витиньо был два года в Бразилии, а вот Марио надо выучить язык.

Понимаю, что для них это очень тяжело, он совсем не похож на португальский, мне было легче, потому что русский и сербский схожи. Но ему надо, с учетом возможного выступления за сборную России», – сказал Тошич.