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    Зоран Тошич: «Я точно не был бы против российского гражданства. Россия – мой второй дом»

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия сборная России Зоран Тошич Марио Фернандес Витиньо

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что был бы не против получить российское гражданство.

    «Пока я играю за свою сборную, то думаю, что это невозможно. Но я точно не был против российского гражданства. Россия – мой второй дом. Я даже был бы рад, если такая возможность предоставится в будущем.

    И Витиньо, и Фернандес плохо говорят по-русски. Но Витиньо был два года в Бразилии, а вот Марио надо выучить язык.

    Понимаю, что для них это очень тяжело, он совсем не похож на португальский, мне было легче, потому что русский и сербский схожи. Но ему надо, с учетом возможного выступления за сборную России», – сказал Тошич.

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