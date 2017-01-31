Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился мнением о борьбе за чемпионство в РФПЛ во второй половине сезона.

После 17 туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует , опережая «Зенит» на 5 очков и ЦСКА – на 8 очков.

«Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы догнать «Спартак». К сожалению, не все в наших руках, поэтому нам остается сосредоточиться на наших матчах. Надеюсь, что соперники тоже будут спотыкаться.

Я не волнуюсь по поводу возможного чемпионства «Спартака». Для меня главное, чтобы мы побеждали. Если этого не случится, тогда будет провал.

Они (конкуренты – прим. Sports.ru) всегда закупаются, а мы редко, но при этом нам удается побеждать в чемпионате. Посмотрим, какой будет итог сезона, и тогда сделаем выводы, до развязки еще очень много времени», — сказал Вернблум.