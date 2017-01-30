Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал слухи о возможном бойкоте со стороны некоторых сборных.

Ранее о такой возможности заявил экс-глава ВАДА и член МОК Ричард Паунд, по мнению которого, подобная реакция может быть связана с допинговыми скандалами.

Ни от кого мы не слышали о возможном бойкоте. Напротив, многие сборные к нам приезжают смотреть базы команд. Мы их сопровождаем, общаемся, показываем. И пока отклики только позитивные.

Обычно спрашивают в режиме: «А что вы думаете по этому поводу (бойкота или переноса турнира – прим. Sports.ru)?». Честно говоря, мы уже устали придумывать оригинальные ответы, – продолжил он. – Десять раз мы повторили, что имеем все заверения ФИФА, что нас от Кубка конфедераций отделяет четыре месяца, что ни разу не прозвучало ни одного внятного, логического аргумента, почему надо чемпионат мира перенести или бойкотировать. Трудно отвечать на вопрос, который тебе кажется не совсем серьезным.

Мы не можем всерьез готовиться к чемпионату мира, если где-то на подкорке держим мысль, что у нас его могут отнять. Мы этот вопрос даже не рассматриваем. Усилия правительства колоссальные, тратятся значительные средства, в подготовку вовлечены десятки тысяч людей. Я недавно позволил себе такую мысль озвучить в одной беседе: если разобраться, мы ничем не заслужили даже тени таких разговоров. Никаких оснований для этого нет, кроме каких-то индивидуальных воззрений, которые не имеют к футболу никакого отношения», — сказал Сорокин.

Ричард Паунд: «Если основные участники ЧМ-2018 объявят бойкот, это повлечет необходимость действий и переноса турнира в другую страну»