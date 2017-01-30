Антонио Конте: «На «Энфилде» будет тяжело, потому что «Ливерпуль» очень зол после трех поражений»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от завтрашнего матча с «Ливерпулем».
«Матч с «Ливерпулем» будет для нас очень тяжелым, потому что они будут крайне сосредоточены. На «Энфилде» всегда сложно играть. После трех поражений подряд они очень злы, нам нужно это понимать.
Нужно сыграть в свой интенсивный футбол – и тогда посмотрим, что произойдет», – сказал Конте.
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