Главный тренер Антонио Конте поделился ожиданиями от завтрашнего матча с .

«Матч с «Ливерпулем» будет для нас очень тяжелым, потому что они будут крайне сосредоточены. На всегда сложно играть. После трех поражений подряд они очень злы, нам нужно это понимать.

Нужно сыграть в свой интенсивный футбол – и тогда посмотрим, что произойдет», – сказал Конте.