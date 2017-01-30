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    Станислав Крицюк: «Мне не нравится суета и гонка, у кого дороже машина и круче одежда»

    Теги Премьер-лига Россия Краснодар Станислав Крицюк

    Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал, почему ему нравится европейский уклад жизни.

    «В последний год я действительно наслаждался жизнью в Португалии. В Браге чисто, солнечно, безопасно, люди доброжелательные, культура сохранена. Там нет такого жуткого разрыва между богатыми и бедными. По большей части население не шикует, но чувствует себя хорошо, уверенно и спокойно.

    Мне просто не нравится суета. Комфортно, когда все поблизости, когда ты не участвуешь в гонке, – у кого дороже машина, круче одежда. Для меня все это не важно.

    Вот недавно приехал отдыхать на остров, увидел океан, солнце и понял: «Я счастлив». Шорты, шлепки, рубашка – и больше ничего не надо. Людям не интересно, что на тебе надето, какие у тебя часы – ты просто такой, как есть», — сказал Крицюк.

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