Вратарь Станислав Крицюк рассказал, почему ему нравится европейский уклад жизни.

«В последний год я действительно наслаждался жизнью в Португалии. В Браге чисто, солнечно, безопасно, люди доброжелательные, культура сохранена. Там нет такого жуткого разрыва между богатыми и бедными. По большей части население не шикует, но чувствует себя хорошо, уверенно и спокойно.

Мне просто не нравится суета. Комфортно, когда все поблизости, когда ты не участвуешь в гонке, – у кого дороже машина, круче одежда. Для меня все это не важно.

Вот недавно приехал отдыхать на остров, увидел океан, солнце и понял: «Я счастлив». Шорты, шлепки, рубашка – и больше ничего не надо. Людям не интересно, что на тебе надето, какие у тебя часы – ты просто такой, как есть», — сказал Крицюк.