Комментатор Нобель Арустамян рассказал о трансферных планах «Краснодара».

«Титулы «Краснодар» мог бы выиграть и с Ахмедовым, и с Енджейчиком. Но, во-первых, их продажа — деньги, а необходимо вписываться в финансовый фэйр-плей.

Во-вторых, важно вовремя обновлять кровь. Допускался даже обмен Станислава Крицюка и Юрия Газинского в на Олега Шатова. В итоге, правда, на такую сделку никто не пошел.

«Краснодар» обязательно совершит покупки. Летом оно реально могли взять Сусо из . В его лице «Краснодар» получил бы мощного испанского игрока, которому всего 23 года. Не дожали, не доплатили, не знаю, какие еще могли быть причины. Но 8-миллионный сейчас стоит 30 миллионов, и «Милан» больше не собирается его продавать.

Думаю, «Краснодар» чему-то научился, и в этот раз будет вести переговоры жестче. «Краснодар» сейчас второй претендент на Алексея Миранчука, он вполне может повлиять на ситуацию с будущим полузащитника .

Хотя «Рубин» должен сам не решиться подписать Миранчука, чтобы этот трансфер сорвался. Все основания для покупки Алексея у казанцев есть — думаю, она и случится», – считает Арустамян.