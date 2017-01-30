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    Аарон Оланаре: «Уверен, ЦСКА сможет стать чемпионом и в этом году»

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Премьер-лига Россия Аарон Оланаре

    Форвард ЦСКА Аарон Оланаре, комментируя свое возвращение в армейский клуб, заявил, что красно-синим по силам сохранить звание чемпиона РФПЛ.

    «Я всегда следил за командой, заходил на сайт, смотрел матчи по телевизору. Команда играла неплохо, но в чем-то не везло, недобрали очки. Но если мы все соберемся и покажем, на что способны, уверен, что сумеем сократить разницу. До «Спартака» восемь очков, до «Зенита» – три, но мы сделаем все возможное, чтобы отыграть отставание.

    Уверен, ЦСКА сможет стать чемпионом и в этом году», – сказал Оланаре.

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