Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Марсель» согласовал трансфер Пайета за 30 млн евро и подпишет с игроком контракт на 4,5 года

    Теги Марсель Димитри Пайет Вест Хэм премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы

    Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет возвращается в «Марсель».

    Клубы согласовали трансфер 29-летнего хавбека за 30 миллионов евро. С «Марселем» Пайет подпишет контракт на 4,5 года.

    Ожидается, что сегодня игрок прибудет во Францию и пройдет медосмотр перед завершением сделки.

    «Если «Вест Хэм» не продаст меня, я порву себе крестообразные связки!» Пайет и правда сошел с ума?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться