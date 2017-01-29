«Марсель» согласовал трансфер Пайета за 30 млн евро и подпишет с игроком контракт на 4,5 года

Полузащитник Димитри Пайет возвращается в «Марсель».

Клубы согласовали трансфер 29-летнего хавбека за 30 миллионов евро. С Пайет подпишет контракт на 4,5 года.

Ожидается, что сегодня игрок прибудет во Францию и пройдет медосмотр перед завершением сделки.

«Если «Вест Хэм» не продаст меня, я порву себе крестообразные связки!» Пайет и правда сошел с ума?