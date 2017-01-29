«Марсель» согласовал трансфер Пайета за 30 млн евро и подпишет с игроком контракт на 4,5 года
Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет возвращается в «Марсель».
Клубы согласовали трансфер 29-летнего хавбека за 30 миллионов евро. С «Марселем» Пайет подпишет контракт на 4,5 года.
Ожидается, что сегодня игрок прибудет во Францию и пройдет медосмотр перед завершением сделки.
«Если «Вест Хэм» не продаст меня, я порву себе крестообразные связки!» Пайет и правда сошел с ума?
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