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    Жулиано: «За четыре года в Китае можно обеспечить будущее всей семье»

    Теги Зенит Ювентус Премьер-лига Россия серия А Италия высшая лига Китай Аксель Витцель Жулиано Тяньцзинь Цюаньцзянь

    Полузащитник «Зенита» Жулиано ответил на вопросы о переходе хавбека Акселя Витцеля в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    – Как Витцель покинул «Зенит»?

    – Попрощался в чате. У нас есть группа в приложении WhatsApp, где переписываются все легионеры. Там Витцель и попрощался. Мы ему пожелали удачи. Раз он принял такое решение, значит, так будет лучше для него. Он отличный парень.

    – После того как Витцель попрощался, он покинул переписку?

    – Нет. Остался и видит наши сообщения в чате.

    – Если бы у вас был выбор между «Ювентусом» и огромными деньгами в чемпионате Китая, что бы вы выбрали?

    – Мне тяжело ответить. Каждый человек сам делает свой выбор. У кого какие амбиции. Всем игрокам хочется и выступать на высоком уровне, и хорошо зарабатывать. А пока китайцы платят абсурдные зарплаты, то нет ничего сумасшедшего в таких трансферах. Ты поработаешь там четыре года и сможешь обеспечить будущее всей семье. Это с одной стороны, а с другой – топ-клуб, титул, Лига чемпионов и сборная. Это очень большая внутренняя борьба для человека. Я вот даже не знаю, что выбрал бы, – сказал бразилец.

    Знаменитости, которые уже в Китае

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