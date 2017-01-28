Полузащитник Жулиано ответил на вопросы о переходе хавбека Акселя Витцеля в .

– Как Витцель покинул «Зенит»?

– Попрощался в чате. У нас есть группа в приложении WhatsApp, где переписываются все легионеры. Там Витцель и попрощался. Мы ему пожелали удачи. Раз он принял такое решение, значит, так будет лучше для него. Он отличный парень.



– После того как Витцель попрощался, он покинул переписку?

– Нет. Остался и видит наши сообщения в чате.

– Если бы у вас был выбор между и огромными деньгами в чемпионате Китая, что бы вы выбрали?

– Мне тяжело ответить. Каждый человек сам делает свой выбор. У кого какие амбиции. Всем игрокам хочется и выступать на высоком уровне, и хорошо зарабатывать. А пока китайцы платят абсурдные зарплаты, то нет ничего сумасшедшего в таких трансферах. Ты поработаешь там четыре года и сможешь обеспечить будущее всей семье. Это с одной стороны, а с другой – топ-клуб, титул, Лига чемпионов и сборная. Это очень большая внутренняя борьба для человека. Я вот даже не знаю, что выбрал бы, – сказал бразилец.

Знаменитости, которые уже в Китае