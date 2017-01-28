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    Артуро Видаль, которого хочет купить «Челси», начал учить английский язык

    Теги Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Артуро Видаль Антонио Конте

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, на которого претендует «Челси», приступил к интенсивному изучению английского языка.

    Сообщается, что в последнее время также усилились контакты между 29-летним чилийцем и главным тренером лондонского клуба Антонио Конте, которые отлично знакомы по совместной работе в «Ювентусе».

    Ранее стало известно, что трансфер Видаля в «Челси» оценивается в 66 миллионов евро.

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