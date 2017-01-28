«Матч ТВ» ведет переговоры о показе контрольных матчей «Спартака»

Продюсер тематических каналов «Матч» Сергей Акулинин рассказал о возможных трансляциях контрольных матчей .

«Наше объективное желание — как можно шире и разнообразнее осветить подготовку наших команд ко второй части сезона. Поэтому со всеми командами проводим переговоры, но у некоторых матчей есть нюансы, которые не зависят от нас — и в условиях со стороны клуба, и в техническом оснащении, и в финансово-правовом аспекте.

Что касается показа контрольных матчей «Спартак», можем сообщить, что переговоры ведутся. Как только мы совместно придем к приемлемому для всех решению — сразу опубликуем дату и время трансляций.

Следите за нашей программой передач, она может меняться очень оперативно», — сказал Акулинин.

Сегодня красно-белые проведут первый контрольный матч в этом году с «Жилиной».