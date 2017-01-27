Полузащитник Денис Глушаков заявил, что не поехал бы играть в Китай, если бы получил предложение.

— У вас были предложения от иностранных клубов?

— В последние годы не было. Да и вообще за всю карьеру только один раз прошел слух, что мной интересуется итальянской . Вот и все.

— Поехали бы в Китай на огромную зарплату?

— Во-первых, никто мне туда уехать не предлагал. А во-вторых, мне и дома хорошо. Так что нет.

— Представьте, что у вас на руках предложение от на три миллиона евро в год и от китайского клуба на 10 миллионов. Что выберете?

— Выберу «Реал», но останусь в «Спартаке».