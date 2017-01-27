Денис Глушаков: «Китай или «Реал»? Выберу «Реал», но останусь в «Спартаке»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не поехал бы играть в Китай, если бы получил предложение.
— У вас были предложения от иностранных клубов?
— В последние годы не было. Да и вообще за всю карьеру только один раз прошел слух, что мной интересуется итальянской «Лацио». Вот и все.
— Поехали бы в Китай на огромную зарплату?
— Во-первых, никто мне туда уехать не предлагал. А во-вторых, мне и дома хорошо. Так что нет.
— Представьте, что у вас на руках предложение от «Реала» на три миллиона евро в год и от китайского клуба на 10 миллионов. Что выберете?
— Выберу «Реал», но останусь в «Спартаке».
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