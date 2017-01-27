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    Денис Глушаков: «Китай или «Реал»? Выберу «Реал», но останусь в «Спартаке»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Реал Мадрид высшая лига Китай Денис Глушаков

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не поехал бы играть в Китай, если бы получил предложение.

    — У вас были предложения от иностранных клубов?

    — В последние годы не было. Да и вообще за всю карьеру только один раз прошел слух, что мной интересуется итальянской «Лацио». Вот и все.

    — Поехали бы в Китай на огромную зарплату?

    — Во-первых, никто мне туда уехать не предлагал. А во-вторых, мне и дома хорошо. Так что нет.

    — Представьте, что у вас на руках предложение от «Реала» на три миллиона евро в год и от китайского клуба на 10 миллионов. Что выберете?

    — Выберу «Реал», но останусь в «Спартаке».

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