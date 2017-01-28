Главный тренер Жозе Моуринью недоволен нападающим Антони Марсьялем, его будущее в клубе находится под вопросом.

В текущем чемпионате Англии 21-летний француз забил лишь 2 гола. Но сам Марсьяль всем доволен в «МЮ» и не собирается менять клуб.

Ранее сообщалось, что взять в аренду форварда зимой хотела «Севилья», но «МЮ» отказался расставаться с Марсьялем. Не исключено, что по окончании сезона ситуация изменится и футболист покинет «Олд Траффорд».

В 2015 году Марсьяль перешел из «Монако» в «МЮ» за 60 миллионов евро.

«МЮ» доплатит «Монако» за Марсьяля 10 млн евро, если игрок забьет еще 2 гола