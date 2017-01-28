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    Sky Sports: Моуринью недоволен Марсьялем, его будущее в «МЮ» под вопросом

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия возможные трансферы Антони Марсьяль

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен нападающим Антони Марсьялем, его будущее в клубе находится под вопросом.

    В текущем чемпионате Англии 21-летний француз забил лишь 2 гола. Но сам Марсьяль всем доволен в «МЮ» и не собирается менять клуб.

    Ранее сообщалось, что взять в аренду форварда зимой хотела «Севилья», но «МЮ» отказался расставаться с Марсьялем. Не исключено, что по окончании сезона ситуация изменится и футболист покинет «Олд Траффорд».

    В 2015 году Марсьяль перешел из «Монако» в «МЮ» за 60 миллионов евро.

    «МЮ» доплатит «Монако» за Марсьяля 10 млн евро, если игрок забьет еще 2 гола

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