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    «МЮ» доплатит «Монако» за Марсьяля 10 млн евро, если игрок забьет еще 2 гола

    Теги Монако Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Антони Марсьяль

    Сумма трансфера форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, купленного в 2015 году у «Монако» за 60 миллионов евро, вскоре может увеличиться на 10 миллионов.

    По информации Goal.com, это случится после того, как 21-летний француз забьет за английский клуб 25 голов – таковы условия бонуса для «Монако». На данный момент на счету Марсьяля 23 мяча.

    По условиям сделки, монегаски могут получить еще два бонуса, в результате чего сумма трансфера футболиста возрастет до 90 миллионов евро. Еще 10 миллионов «Монако» полагается, когда Марсьяль проведет 25 матчей за сборную Франции. И еще 10 миллионов, если форвард войдет в тройку претендентов на «Золотой мяч».

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