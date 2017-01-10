«МЮ» доплатит «Монако» за Марсьяля 10 млн евро, если игрок забьет еще 2 гола

Сумма трансфера форварда Антони Марсьяля, купленного в 2015 году у «Монако» за 60 миллионов евро, вскоре может увеличиться на 10 миллионов.

По информации Goal.com, это случится после того, как 21-летний француз забьет за английский клуб 25 голов – таковы условия бонуса для . На данный момент на счету Марсьяля 23 мяча.

По условиям сделки, монегаски могут получить еще два бонуса, в результате чего сумма трансфера футболиста возрастет до 90 миллионов евро. Еще 10 миллионов «Монако» полагается, когда Марсьяль проведет 25 матчей за сборную Франции. И еще 10 миллионов, если форвард войдет в тройку претендентов на «Золотой мяч».