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    «Челси» готов отпустить Ивановича в «Зенит» бесплатно

    Теги Зенит Бранислав Иванович Челси Премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы

    Защитник «Челси» Бранислав Иванович, который 30 июня может стать свободным агентом, продолжает переговоры с «Зенитом».

    Сообщается, что лондонцы согласны отпустить 32-летнего серба в питерский клуб бесплатно, и сине-бело-голубые рассчитывают оформить сделку к концу недели, подписав с Ивановичем контракт на 3,5 года.

    Кроме «Зенита» на защитника также претендуют «Эвертон», «Лестер» и «Вест Хэм».

    Ранее стало известно, что питерцы заключат с ним соглашение на 2,5 года с окладом 5 миллионов евро за сезон. В «Челси» Иванович зарабатывает 90 тысяч фунтов в неделю.

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