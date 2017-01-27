«Челси» готов отпустить Ивановича в «Зенит» бесплатно

Защитник Бранислав Иванович, который 30 июня может стать свободным агентом, продолжает переговоры с «Зенитом».

Сообщается, что лондонцы согласны отпустить 32-летнего серба в питерский клуб бесплатно, и сине-бело-голубые рассчитывают оформить сделку к концу недели, подписав с Ивановичем контракт на 3,5 года.

Кроме на защитника также претендуют «Эвертон», «Лестер» и «Вест Хэм».

Ранее стало известно, что питерцы заключат с ним соглашение на 2,5 года с окладом 5 миллионов евро за сезон. В «Челси» Иванович зарабатывает 90 тысяч фунтов в неделю.