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    Алан Дзагоев: «Спартак» и «Зенит» усилились. Мы будем выезжать на том, что есть»

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Премьер-лига Россия Алан Дзагоев

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил шансы команды на чемпионство.

    «Не могу сказать точно, выиграем ли мы чемпионат: впереди 13 туров. Но мы приложим все усилия, чтобы защитить титул.

    У нас неплохой график – много домашних игр. Но нужно учитывать, что и «Спартак», и «Зенит» усилились.

    Будем выезжать на том, что есть, а есть немало», – сказал Дзагоев.

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