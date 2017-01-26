Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил шансы команды на чемпионство.

«Не могу сказать точно, выиграем ли мы чемпионат: впереди 13 туров. Но мы приложим все усилия, чтобы защитить титул.

У нас неплохой график – много домашних игр. Но нужно учитывать, что и , и «Зенит» усилились.

Будем выезжать на том, что есть, а есть немало», – сказал Дзагоев.

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