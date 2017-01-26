Алан Дзагоев: «Спартак» и «Зенит» усилились. Мы будем выезжать на том, что есть»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил шансы команды на чемпионство.
«Не могу сказать точно, выиграем ли мы чемпионат: впереди 13 туров. Но мы приложим все усилия, чтобы защитить титул.
У нас неплохой график – много домашних игр. Но нужно учитывать, что и «Спартак», и «Зенит» усилились.
Будем выезжать на том, что есть, а есть немало», – сказал Дзагоев.
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