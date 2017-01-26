Никита Симонян: «В дальнейшем финалы Кубка России будем проводить в «Лужниках», как в Англии – на «Уэмбли»
Первый вице-президент РФС Никита Симонян рассказал о перспективах проведения финала Кубка России в последующие сезоны.
Ранее стало известно, что финал Кубка России в этом году, скорее всего, состоится в Сочи на стадионе «Фишт».
«В дальнейшем финалы Кубка России мы будем проводить на главном стадионе страны, в «Лужниках», как в Англии финалы Кубка страны традиционно проводятся на «Уэмбли». Но к весне стадион еще не будет готов, так что почему бы не Сочи?
Сегодня это один из главных российских спортивных центров, Сочи заслуживает принять финал Кубка России», — сказал Симонян.
Ожидается, стадион «Лужники» будет сдан в эксплуатацию после реконструкции весной 2017 года.
Никита Симонян: «Стадион «Фишт» — основной вариант для финала Кубка России, и других вариантов пока нет»
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