Главный тренер Юрген Клопп подвел итоги полуфинального матча Кубка английской лиги против (0:1).

«Соперник заслуженно выиграл оба матча противостояния. Мы действовали хорошо, не смогли бы создать больше моментов, чем сегодня во втором тайме матча, «Ливерпуль» доминировал. Это сложно сделать, потому что приходится рисковать, чем и воспользовался «Саутгемптон».

У нас было много отличных моментов забить, но не было удачи. Судья не увидел игру рукой в исполнении Лонга, и это не лучшее решение в такой игре.

У нас было 7 хороших моментов, чтобы забить. Нам нужно было забивать, но не получилось, поэтому мы проиграли. Я удовлетворен игрой, но не результатом.

Было бы неплохо услышать свисток судьи. Не знаю, сколько уже подобное случалось в этом сезоне. «МЮ» забивает нам после очевидного офсайда – свистка нет, сегодня должен был быть пенальти – судья молчит», – сказал Клопп.