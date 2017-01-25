Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением, как изменилась игровая манера .

«Каждый может видеть, как эволюционировал Месси. Это процесс связан с тем, что он взрослел и как личность.

Были года, когда Лео был исключительно бомбардиром, но теперь он вырос в совершенного футболиста, умеющего все и в атаке, и в защите.

Месси настолько умный игрок, что сможет перекрыть возможные проблемы с «физикой» в долгосрочной перспективы.

Он прототип футболиста с хорошими физическими данными, но на них он не полагается, потому что знает, где искать свободное пространство, как действовать без мяча.

А если добавить к этому его технические и физические данные, то увидите то, что и так наблюдаете каждый день – уникального футболиста», – сказал Энрике.