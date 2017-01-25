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    Луис Энрике: «Раньше Месси был исключительно бомбардиром, теперь он вырос в совершенного футболиста»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Луис Энрике

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением, как изменилась игровая манера Лионеля Месси.

    «Каждый может видеть, как эволюционировал Месси. Это процесс связан с тем, что он взрослел и как личность.

    Были года, когда Лео был исключительно бомбардиром, но теперь он вырос в совершенного футболиста, умеющего все и в атаке, и в защите.

    Месси настолько умный игрок, что сможет перекрыть возможные проблемы с «физикой» в долгосрочной перспективы.

    Он прототип футболиста с хорошими физическими данными, но на них он не полагается, потому что знает, где искать свободное пространство, как действовать без мяча.

    А если добавить к этому его технические и физические данные, то увидите то, что и так наблюдаете каждый день – уникального футболиста», – сказал Энрике.

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