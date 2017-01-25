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    «Анжи» подтвердил, что Беленов отправится на сборы с «Уфой»

    Теги Премьер-лига Россия трансферы Анжи Александр Беленов Уфа

    Голкипер «Анжи» Александр Беленов продолжит карьеру в «Уфе».

    Махачкалинский клуб подтвердил, что 30-летний вратарь отправился на тренировочный сбор с командой из столицы Башкортостана.

    Беленов перешел в «Анжи» из «Кубани» минувшим летом и в текущем сезоне провел в чемпионате все 17 матчей.

    С разрешения руководства «Анжи» присоединится к «Уфе», которая с завтрашнего дня начнет учебно-тренировочные сборы на Кипре в период с 26 января по 7 февраля 2017 года.

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