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    Роберт Левандовски: «Переход в «Барсу» или «Реал» не станет для меня профессиональным ростом»

    Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид примера Испания Роберт Левандовски

    Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос о продлении контракта и возможном трансфере в испанскую примеру.

    «Бавария» – это один из лучших в мире клубов, который находится на одном уровне с «Барселоной» и «Реалом». Переход в один из этих клубов не станет для меня профессиональным ростом. Все титулы можно выиграть и с «Баварией». Кроме того, я очень комфортно чувствую себя в Мюнхене», – сказал Левандовски.

    В этом сезоне Роберт Левандовски принял участие в 17 матчах бундеслиги и забил 14 голов.

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