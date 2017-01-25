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    Дмитрий Ананко: «Каррера достраивает в «Спартаке» домик, который начали делать мы. Теперь это его проект и его дом»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Дмитрий Ананко Массимо Каррера

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко, работавший в тренерском штабе Дмитрия Аленичева в московском клубе, рассказал о влиянии предыдущего тренерского штаба на текущие результаты красно-белых.

    – Что тогда Массимо Каррера дал «Спартаку»?

    – Первое – самоотдача. Посмотрите, как горят глаза и как ребята бьются друга за друга. Второе – понимание игроков, как обороняться, как страховать друг друга всей команде, а не только защитникам.

    – Это дал новый тренер, а не ваш штаб?

    – Зерно, думаю, было заложено нами. Повторяю, нельзя сразу вырастить дерево! Или лежат перед нами современные телефоны. Помните, какие раньше были телефоны? По крупицам, постепенно они стали такими. Мы получили команду в одном состоянии, а сейчас она в другом. Каррера достраивает домик, который начали делать мы. Только теперь это его проект и его дом. Это нормально, не надо паранойю устраивать.

    – Получается, что это не багаж, а фундамент?

    – Фундамент – слишком сильно сказано. Но все что делалось нами, пошло на общее благо. Понимаете, важен микроклимат. Когда у футболиста ничего не могут найти, а он не может работать и говорит, что у него все болит, то это ухудшает микроклимат. Другие не понимают, почему они должны пахать, если другим можно не пахать.

    – О ком речь?

    – Давайте не будем.

    – Чьей заслуги в нынешнем микроклимате больше: вашего штаба или Массимо Карреры?

    – Я отвечу так: всем, кто причастен к команде, и всем, кто болеет за «Спартак», надо просто порадоваться. Если везло, то команда это заслужила. Я буду рад, если «Спартак» в этом сезоне станет чемпионом. Но там еще куча работы впереди: матч с «Крыльями Советов» это показал. Хотя он точно пошел в плюс: лучше разочек опуститься на землю, чтобы в дальнейшем не расслабляться.

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