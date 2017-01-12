Кубок Италии. 1/8 финала. «Милан» принимает «Торино»
В 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» победил «Специю» (3:1), «Ювентус» одолел «Аталанту» (3:2), «Милан» встретится с «Торино».
Кубок Италии
1/8 финала
- Дата проведения
- 12 января, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 11 января, 19.30, «Артемио Франки»
- Гол:
- 1:0 – 90, пенальти Бернардески.
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Фиорентина –
Тэтэрушану, Оливера (Иличич, 78), Томович, Де Мео, Санчес, Кьеза (Валеро, 90), Бадель (Кристофоро, 78), Весино, Бернардески, Сарате, Калинич.
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Кьево –
Соррентино, Цесар, Сполли, Гобби, Кастро (Бирса, 82), Иско, де Гузман, Радованович, Бастьен, Инглезе (Меджорини, 78), Флоро Флорес (Гамберини, 46).
- Предупреждения:
- Радованович (17), Кастро (36), Томович (52), Весино (61), Бадель (64), Калинич (65), Гобби (88), Соррентино (90).
- Удаления:
- Радованович (45), Сарате (71).
- Дата проведения
- 11 января, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 22 Дибала, 2:0 – 34 Манджукич, 2:1 – 72 Конко, 3:1 – 75, пенальти Пьянич, 3:2 – 81 Латте Лаф.
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Ювентус –
Нето, Лихтштайнер, Ругани, Бардзальи, Пьянич (Бонуччи, 82), Асамоа, Эрнанес, Маркизио (Стураро, 46), Ринкон, Манджукич, Дибала (Пьяца, 62).
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Аталанта –
Бериша, Кальдара, Толои, Масьелло, Конти, Фройлер, Спинаццола, Куртич (Конко, 46), Грасси (Латте Лаф, 60), Д'Алессандро (Гомес, 82), Петанья.
- Дата проведения
- 10 января, 23.00, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 1:0 – 3 Зелиньски, 1:1 – 35 Пикколо, 2:1 – 55 Джаккерини, 3:1 – 57 Габбьядини.
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Наполи –
Рафаэл, Альбиоль, Стринич (Хюсай, 78), Маджо, Максимович, Джаккерини, Рог, Габбьядини (Паволетти, 81), Зелиньски, Инсинье (Кальехон, 61), Диавара.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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