Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кубок Италии. 1/8 финала. «Милан» принимает «Торино»

    Теги Милан Кьево Аталанта Торино Фиорентина Ювентус Кубок Италии результаты Наполи Специя

    В 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» победил «Специю» (3:1), «Ювентус» одолел «Аталанту» (3:2), «Милан» встретится с «Торино».

    Кубок Италии

    1/8 финала

    Милан – Торино
    Дата проведения
    12 января, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Фиорентина – Кьево 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    11 января, 19.30, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 90, пенальти Бернардески.
    ФиорентинаТэтэрушану, Оливера (Иличич, 78), Томович, Де Мео, Санчес, Кьеза (Валеро, 90), Бадель (Кристофоро, 78), Весино, Бернардески, Сарате, Калинич.
    КьевоСоррентино, Цесар, Сполли, Гобби, Кастро (Бирса, 82), Иско, де Гузман, Радованович, Бастьен, Инглезе (Меджорини, 78), Флоро Флорес (Гамберини, 46).
    Предупреждения:
    Радованович (17), Кастро (36), Томович (52), Весино (61), Бадель (64), Калинич (65), Гобби (88), Соррентино (90).
    Удаления:
    Радованович (45), Сарате (71).
    Ювентус – Аталанта 3:2 (2:0, 1:2)
    Дата проведения
    11 января, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 22 Дибала, 2:0 – 34 Манджукич, 2:1 – 72 Конко, 3:1 – 75, пенальти Пьянич, 3:2 – 81 Латте Лаф.
    ЮвентусНето, Лихтштайнер, Ругани, Бардзальи, Пьянич (Бонуччи, 82), Асамоа, Эрнанес, Маркизио (Стураро, 46), Ринкон, Манджукич, Дибала (Пьяца, 62).
    АталантаБериша, Кальдара, Толои, Масьелло, Конти, Фройлер, Спинаццола, Куртич (Конко, 46), Грасси (Латте Лаф, 60), Д'Алессандро (Гомес, 82), Петанья.
    Предупреждения:
    Грасси (29), Толои (64), Латте Лаф (70), Фройлер (90).
    Наполи – Специя 3:1 (1:1, 2:0)
    Дата проведения
    10 января, 23.00, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 3 Зелиньски, 1:1 – 35 Пикколо, 2:1 – 55 Джаккерини, 3:1 – 57 Габбьядини.
    НаполиРафаэл, Альбиоль, Стринич (Хюсай, 78), Маджо, Максимович, Джаккерини, Рог, Габбьядини (Паволетти, 81), Зелиньски, Инсинье (Кальехон, 61), Диавара.
    СпецияЧичисола, Валентини, Чеккарони (Пульцетти, 66), Мильоре, Терци, Дейола, Маджоре, Пью, Де Коль, Баэс (Мастину, 73), Пикколо (Граноче, 66).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться