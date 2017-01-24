Обамеянг лидирует в борьбе за Золотую бутсу-2016/17, Месси, Суарес и Кавани – в числе преследователей
В этом европейском сезоне нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг лидирует в борьбе за приз лучшему бомбардиру.
В активе Обамеянга 16 забитых мячей в бундеслиге, однако нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес практически догнали его: Месси забил 6 голов в последних 5 матчах примеры, Суарес – 7 голов в 6 матчах.
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани первым среди игроков ведущих чемпионатов преодолел отметку в 20 голов, однако в системе исчисления коэффициент французского чемпионата ниже, чем у бундеслиги, примеры, АПЛ и серии А: 1.5 против 2.0.
Претенденты на Золотую бутсу по данным на 24 января 2017 года:
1. Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Д): 16 голов х коэф. 2.0 = 32
2. Лионель Месси («Барселона»): 15 х 2.0 = 30
3. Луис Суарес («Барселона»): 15 х 2.0 = 30
4. Диего Коста («Челси»): 15 х 2.0 = 30
5. Мауро Икарди («Интер»): 15 х 2.0 = 30
6. Алексис Санчес («Арсенал»): 15 х 2.0 = 30
7. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 20 х 1.5 = 30
8. Кристиан Гьюткьяер («Русенборг»): 19 х 1.5 = 28.5
9. Роберт Левандовски («Бавария»): 14 х 2.0 = 28
10. Андреа Белотти («Торино»): 14 х 2.0 = 28
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