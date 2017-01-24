Обамеянг лидирует в борьбе за Золотую бутсу-2016/17, Месси, Суарес и Кавани – в числе преследователей

В этом европейском сезоне нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг лидирует в борьбе за приз лучшему бомбардиру.

В активе Обамеянга 16 забитых мячей в бундеслиге, однако нападающие «Барселоны» и Луис Суарес практически догнали его: Месси забил 6 голов в последних 5 матчах примеры, Суарес – 7 голов в 6 матчах.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани первым среди игроков ведущих чемпионатов преодолел отметку в 20 голов, однако в системе исчисления коэффициент французского чемпионата ниже, чем у бундеслиги, примеры, АПЛ и серии А: 1.5 против 2.0.

Претенденты на Золотую бутсу по данным на 24 января 2017 года:

1. Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Д): 16 голов х коэф. 2.0 = 32

2. Лионель Месси ( ): 15 х 2.0 = 30

3. Луис Суарес («Барселона»): 15 х 2.0 = 30

4. Диего Коста ( ): 15 х 2.0 = 30

5. Мауро Икарди («Интер»): 15 х 2.0 = 30

6. Алексис Санчес ( ): 15 х 2.0 = 30

7. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 20 х 1.5 = 30

8. Кристиан Гьюткьяер («Русенборг»): 19 х 1.5 = 28.5

9. Роберт Левандовски ( ): 14 х 2.0 = 28

10. Андреа Белотти («Торино»): 14 х 2.0 = 28