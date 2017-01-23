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    Яя Туре: «Стерлинг – честный парень, в эпизоде с Уокером ему нужно было нырять»

    Теги Яя Туре Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Кайл Уокер Рахим Стерлинг

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился мнением о неназначенном пенальти в матче с «Тоттенхэмом» на Рахиме Стерлинге.

    «Если бы он был более опытным, как я, например, возможно, он бы нырнул. Мы потеряли два очка.

    Стерлинг слишком честный парень, он хочет быть честным в подобных матчах. Если парень так себя ведет, нельзя сказать ему, что он неправ. Если вы посмотрите на эпизод, он не мог не забить гол, но Уокер толкнул его в спину.

    Если судья после матча посмотрит на повтор, возможно, он почувствует, что поступил несправедливо. Мы все ошибаемся в жизни, но это сложно принять», – сказал Туре.

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