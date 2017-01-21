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    Абрамович может начать софинансировать юношеские сборные России

    Теги сборная России U-17 Роман Абрамович РФС

    Структуры российского миллиардера Романа Абрамовича могут начать оказывать помощь РФС.

    Речь идет о финансовой помощи четырем юношеским сборным России, в которых играют в футболисты 1999-го (тренер Михаил Галактионов), 2000-го (тренер Дмитрий Ульянов), 2001-го (тренер Андрей Митин) и 2002-го годов рождения.

    Абрамович не будет полностью финансировать национальные команды, у РФС есть средства на их обеспечение. Структуры Абрамовича будут участвовать в работе команд на правах софинансирования.

    Разрабатываемый проект крайне амбициозен, ничего подобного, равного по структурным преобразованиям, в истории российского футбола еще не было.

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