Абрамович может начать софинансировать юношеские сборные России
Структуры российского миллиардера Романа Абрамовича могут начать оказывать помощь РФС.
Речь идет о финансовой помощи четырем юношеским сборным России, в которых играют в футболисты 1999-го (тренер Михаил Галактионов), 2000-го (тренер Дмитрий Ульянов), 2001-го (тренер Андрей Митин) и 2002-го годов рождения.
Абрамович не будет полностью финансировать национальные команды, у РФС есть средства на их обеспечение. Структуры Абрамовича будут участвовать в работе команд на правах софинансирования.
Разрабатываемый проект крайне амбициозен, ничего подобного, равного по структурным преобразованиям, в истории российского футбола еще не было.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.