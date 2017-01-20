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    «Ницца» и «Бордо» интересуются хавбеком «Зенита» Маурисио

    Теги Зенит Бордо Ницца Премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Маурисио

    Полузащитник «Зенита» Маурисио может покинуть петербургский клуб в январе.

    Интерес к 28-летнему бразильскому хавбеку проявляют «Ницца» и «Бордо».

    Оба французских клуба хотят укрепить полузащиту. Речь идет об аренде.

    «Ницца» и «Бордо» уже контактировали с окружением футболиста.

    Напомним, Маурисио перешел в «Зенит» из «Терека» в январе 2016 года. Контракт с ним рассчитан до лета 2019 года.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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