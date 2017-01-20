«Ницца» и «Бордо» интересуются хавбеком «Зенита» Маурисио
Полузащитник «Зенита» Маурисио может покинуть петербургский клуб в январе.
Интерес к 28-летнему бразильскому хавбеку проявляют «Ницца» и «Бордо».
Оба французских клуба хотят укрепить полузащиту. Речь идет об аренде.
«Ницца» и «Бордо» уже контактировали с окружением футболиста.
Напомним, Маурисио перешел в «Зенит» из «Терека» в январе 2016 года. Контракт с ним рассчитан до лета 2019 года.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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