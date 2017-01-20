«Ницца» и «Бордо» интересуются хавбеком «Зенита» Маурисио

Полузащитник Маурисио может покинуть петербургский клуб в январе.

Интерес к 28-летнему бразильскому хавбеку проявляют «Ницца» и .

Оба французских клуба хотят укрепить полузащиту. Речь идет об аренде.

и уже контактировали с окружением футболиста.

Напомним, перешел в из «Терека» в январе 2016 года. Контракт с ним рассчитан до лета 2019 года.

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