Нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев поделился мнением о фотографии форварда Александра Кокорина в футболке с изображением известного наркобарона Пабло Эскобара.

– С Кокориным лично знакомы?

– Конечно, знаю. А что с ним опять не так?

– Все хорошо. Но недавно вновь подвергся критике.

– За что? Неужели опять вспоминают Монако?

– Нет. Он выложил фотографию в майке с изображением наркобарона Пабло Эскобара.

– И что? Выложил – что дальше? Вообще-то Эскобар – человек, который вошел в историю.

– Но каким образом.

– Как он туда вошел – это уже другой вопрос. Он создал очень многое. Хорошего, плохого. Но вы попробуйте повторить то, что сделал Эскобар. Так что, по сути, Кокорин выложил фотографию с историей. За что его ругать?

– И, тем не менее, народ не понял.

– К критикам нужно относиться спокойно. Грязь льют люди, которым нефиг делать. Реально – вот нечего делать чуваку. Он сидит, пьет пиво, жрет чипсы и думает: «А дай-ка я сейчас вот этого игрока приложу в комментариях». И понеслось… Еще пива накатит – снова какую-нибудь гадость напишет.

– А вы бы в майке с чьим изображением сфотографировались?

– Да много великих людей. Майкл Джордан, например. Да и тот же Эскобар. Это же история! Плохо получилось, но вы попробуйте выстроить такую же империю. Наши люди должны на секундочку понять, что в историю попасть не так-то просто! – поделился мыслями Селезнев.