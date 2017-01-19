Ласс Диарра выиграл суд и получит 6 млн евро от ФИФА и Федерации футбола Бельгии

Полузащитник Лассана Диарра выиграл суд у ФИФА и Федерации футбола Бельгии.

Суд Шарлеруа признал обе организации виновными в том, что они сорвали переход игрока в «Шарлеруа» в 2015 году. Летом 2014 года Диарра расторг контракт с и был оштрафован на 10 миллионов евро. ФИФА и бельгийская федерация заплатят игроку 6 миллионов евро.

После расторжения соглашения с «Локо» француз был близок к переходу в «Шарлеруа», однако клуб требовал у и бельгийской федерации гарантий, что их не обяжут платить штраф за Диарра.

В итоге Диарра смог найти клуб только летом 2015 года, подписав контракт с .