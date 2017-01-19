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    «Аль-Айн» отказался от трансфера Боли из-за новых требований игрока и «Анжи»

    Теги Премьер-лига Россия трансферы Анжи высшая лига ОАЭ Янник Боли Аль-Айн

    Нападающий «Анжи» Янник Боли не перейдет в «Аль-Айн».

    «Решение о приостановлении подписания Боли было принято после выдвинутых игроком и российским клубом требований и привилегий, которые не были согласованы в контракте.

    Мы были удивлены требованиями «Анжи» и игрока. Боли принял участие в тренировке команды, а затем выразил желание включить дополнительные пункты, которых не было в соглашении.

    Клуб отказывается от торга с игроком, который пытался использовать в своих целях тот факт, что до закрытия трансферного окна осталось мало времени», – говорится в заявлении клуба из ОАЭ.

    Ранее 29-летний форвард прошел медосмотр и заключил контракт с «Аль-Айном».

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