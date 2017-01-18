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    «Уфа» может отправить Семака на стажировку в «Манчестер Сити» летом

    Теги Сергей Семак Манчестер Сити Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Уфа Шамиль Газизов

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что тренер башкортостанской команды Сергей Семак может пройти стажировку в «Манчестер Сити».

    «У нас с «Манчестер Сити» действует соглашение, в котором предусмотрена стажировка тренера. Но раньше лета, до окончания чемпионата, не получится.

    Мы рассматриваем вариант, при котором Семак летом пройдет стажировку в английском клубе. Соглашение с «Манчестер Сити» это подразумевает», – сказал функционер.

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