«Уфа» может отправить Семака на стажировку в «Манчестер Сити» летом

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что тренер башкортостанской команды Сергей Семак может пройти стажировку в .

«У нас с «Манчестер Сити» действует соглашение, в котором предусмотрена стажировка тренера. Но раньше лета, до окончания чемпионата, не получится.

Мы рассматриваем вариант, при котором Семак летом пройдет стажировку в английском клубе. Соглашение с «Манчестер Сити» это подразумевает», – сказал функционер.