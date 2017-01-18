Бывший нападающий Юра Мовсисян высказался на тему расизма в России.

«В США тоже есть расизм, мы живем здесь и сталкиваемся с этим каждый день.

Я не думаю, что Россия сильно отличается в этом плане. Нормальные люди никогда не замечают подобного.

Как турист или комментатор ты никогда не столкнешься с подобным. С тобой подобного не случится. Уверен, президент не допустит этого.

К сожалению, расизм есть везде. Он относится не только к России или Америке. Расизм есть и в Германии, и в Испании», – сказал Мовсисян.