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    Юра Мовсисян: «Расизм в России? Он есть и в США, мы сталкиваемся с этим каждый день»

    Теги Владимир Путин ЧМ-2018 Юра Мовсисян

    Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян высказался на тему расизма в России.

    «В США тоже есть расизм, мы живем здесь и сталкиваемся с этим каждый день.

    Я не думаю, что Россия сильно отличается в этом плане. Нормальные люди никогда не замечают подобного.

    Как турист или комментатор ты никогда не столкнешься с подобным. С тобой подобного не случится. Уверен, президент Путин не допустит этого.

    К сожалению, расизм есть везде. Он относится не только к России или Америке. Расизм есть и в Германии, и в Испании», – сказал Мовсисян.

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