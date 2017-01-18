Юра Мовсисян: «Расизм в России? Он есть и в США, мы сталкиваемся с этим каждый день»
Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян высказался на тему расизма в России.
«В США тоже есть расизм, мы живем здесь и сталкиваемся с этим каждый день.
Я не думаю, что Россия сильно отличается в этом плане. Нормальные люди никогда не замечают подобного.
Как турист или комментатор ты никогда не столкнешься с подобным. С тобой подобного не случится. Уверен, президент Путин не допустит этого.
К сожалению, расизм есть везде. Он относится не только к России или Америке. Расизм есть и в Германии, и в Испании», – сказал Мовсисян.
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