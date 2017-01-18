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    Нападающий «Юргордена» Олунга может перейти в ЦСКА

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия Юргорден высшая лига Швеция возможные трансферы Майкл Олунга

    ЦСКА проявляет интерес к 22-летенму кенийскому нападающему шведского «Юргордена» Майклу Олунге, сообщает Expressen.

    В услугах нападающего, помимо ЦСКА, заинтересованы несколько китайских клубов. Руководство «Юргордена» намерено продать игрока за сумму порядка 4 миллионов евро

    «Мы знаем, что к Майклу проявляют серьезный интерес. Но ничего более я вам пока сказать не могу», — заявил спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерссон.

    В завершившемся чемпионате Швеции Олунга принял участие в 27 матчах и забил 12 голов.

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