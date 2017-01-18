Нападающий «Юргордена» Олунга может перейти в ЦСКА

проявляет интерес к 22-летенму кенийскому нападающему шведского Майклу Олунге, сообщает Expressen.

В услугах нападающего, помимо ЦСКА, заинтересованы несколько китайских клубов. Руководство «Юргордена» намерено продать игрока за сумму порядка 4 миллионов евро

«Мы знаем, что к Майклу проявляют серьезный интерес. Но ничего более я вам пока сказать не могу», — заявил спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерссон.

В завершившемся чемпионате Швеции Олунга принял участие в 27 матчах и забил 12 голов.