Полузащитник ЦСКА Георги Миланов поделился мнением о чемпионской гонке и лидерстве «Спартака».

«Спартак» не был лучшим по игре в первой части сезона. Я смотрел их матчи. Где-то они выигрывали на последних минутах. Во многих встречах победили незаслуженно.

Что касается «Зенита», тут-то все понятно. Самые лучшие команды в последнее время в России – «Зенит» и ЦСКА. Я уже четыре года в клубе, и мы всегда боремся за первое место с Петербургом.

Понятно, «Спартак» сейчас стал чуть-чуть лучше. Но посмотрим, сколько очков наберут в итоге все три команды. Хотя есть еще одна хорошая – «Краснодар».

Мы общаемся с Поповым из «Спартака». Осенью график оказался тяжелым, но, когда у меня и у него появлялось свободное время, мы встречались и ходили в ресторан. По игре шуток не отпускаем. Про футбол вообще не говорим, только за жизнь. Не стану бросать ему вызов по поводу того, кто из нас будет выше по итогам сезона, потому что, когда говорю раньше времени, ничего не получается. Хочу говорить в конце сезона. Когда, надеюсь, все будет хорошо.

Последний раз проиграли в дерби. Это очень плохо. Когда побеждаешь в таких матчах, появляется уверенность, легкость. Вот сейчас у нас будет первая встреча весны с «Зенитом». Очень важная. Возьмем три очка – появится отличное настроение», — сказал Миланов.