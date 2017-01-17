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    Джорджо Кьеллини: «Погба – это ЛеБрон Джеймс и Усэйн Болт в футболе»

    Теги Манчестер Юнайтед Ювентус Джорджо Кьеллини ЛеБрон Джеймс премьер-лига Англия серия А Италия Усэйн Болт Массимилиано Аллегри Поль Погба

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о своем отношении к бывшему партнеру по команде Полю Погба, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед».

    В 20-м туре серии А «Ювентус» в гостях уступил «Фиорентине» со счетом 1:2.

    «В прошлом году в центре поля у нас был такой игрок, как Погба. Он – ЛеБрон Джеймс и Усэйн Болт в футболе.

    В прошлом сезоне присутствие Поля в команде позволяло всей команде играть определенным образом. Теперь, когда он ушел, нам пришлось перестраиваться. Аллегри ищет решение наших проблем, мы не идиоты и не клоуны», — сказал Кьеллини.      

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