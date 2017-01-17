Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о своем отношении к бывшему партнеру по команде Полю Погба, который сейчас выступает за .

В 20-м туре серии А в гостях уступил «Фиорентине» со счетом 1:2.

«В прошлом году в центре поля у нас был такой игрок, как Погба. Он – ЛеБрон Джеймс и Усэйн Болт в футболе.

В прошлом сезоне присутствие Поля в команде позволяло всей команде играть определенным образом. Теперь, когда он ушел, нам пришлось перестраиваться. Аллегри ищет решение наших проблем, мы не идиоты и не клоуны», — сказал Кьеллини.