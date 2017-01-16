После крупного поражения в матче 21-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:4) главный тренер Хосеп Гвардиола поделился мнением о перспективах «горожан» в борьбе за чемпионство.

«Отставание от ? Да, отрыв в 10 очков – это много. От второго места мы отстаем на 3 точка, так что посмотрим, как все сложится.

В большом количестве матчей мы создаем достаточное количество моментов, но как только соперник подходит к нашим воротам – он забивает. Подходит во второй раз – и забивает вновь.

«Является ли происходящее с «Сити» исключительной ситуацией в моей карьере? Я вам скажу, на протяжении восьми лет тренерской работы выиграть семь раз титул чемпиона страны – вот это исключительная ситуация.

Я рад работать в Манчестере, но, надо признать, впервые в карьере моя команда пропускает так много голов. Такого никогда не происходило раньше – мне надо разобраться в этой ситуации», — сказал Гвардиола.

После 21-го тура в активе «Манчестер Сити» 42 очка, команда занимает 5-ю строчку в АПЛ.

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