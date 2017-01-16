Бибрас Натхо: «Еременко нужно время, чтобы успокоиться, прийти в себя. Он сейчас нуждается в тишине»
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поддержал партнера по команде Романа Еременко, который был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.
«Дисквалификация Еременко стала тяжелым ударом для ЦСКА, ведь он не только наш друг, но и важный для команды футболист. Мы не располагаем обоймой из 18-20 равнозначных игроков. У нас достаточно короткая скамейка, и потеря даже одного человека сказывается на коллективе, тем более такого классного игрока.
Наши жены иногда переписываются. Роме нужно немножко времени, чтобы успокоиться, прийти в себя. Он сейчас нуждается в тишине. Если у нас будет возможность, постараемся ему помочь», – сказал Натхо.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.