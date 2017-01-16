Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поддержал партнера по команде , который был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

«Дисквалификация Еременко стала тяжелым ударом для ЦСКА, ведь он не только наш друг, но и важный для команды футболист. Мы не располагаем обоймой из 18-20 равнозначных игроков. У нас достаточно короткая скамейка, и потеря даже одного человека сказывается на коллективе, тем более такого классного игрока.

Наши жены иногда переписываются. Роме нужно немножко времени, чтобы успокоиться, прийти в себя. Он сейчас нуждается в тишине. Если у нас будет возможность, постараемся ему помочь», – сказал Натхо.