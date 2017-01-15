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    Жозе Моуринью: «Мы атаковали, а «Ливерпуль» защищался»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ливерпуль премьер-лига Англия

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничейный исход матча против «Ливерпуля» (1:1).

    «Очень яркий матч, даже не для нейтральных болельщиков. И для фанатов «Ливерпуля», и для наших болельщиков игра была полна энергии до последних секунд.

    Не думаю, что игра получилась очень уж качественной. Мы не показали те качества, которые у нас есть, а «Ливерпуль» показал, но в целом все было эмоционально, интенсивно, агрессивно. Мы бились до последней секунды.

    Соперник действовал очень грамотно. Правильно выжидал, знал, как играть и контролировать эмоции. Они понимали, что столкнутся с трудностями в концовке.

    Мы были командой, которая атаковала, а «Ливерпуль» защищался. Посмотрим, насколько справедливы будут критики.

    Я получил удовольствие от игры, но, безусловно, разочарован тем, что мы не набрали три очка», – сказал Моуринью.

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