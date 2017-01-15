Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал ничейный исход матча против (1:1).

«Очень яркий матч, даже не для нейтральных болельщиков. И для фанатов «Ливерпуля», и для наших болельщиков игра была полна энергии до последних секунд.

Не думаю, что игра получилась очень уж качественной. Мы не показали те качества, которые у нас есть, а «Ливерпуль» показал, но в целом все было эмоционально, интенсивно, агрессивно. Мы бились до последней секунды.

Соперник действовал очень грамотно. Правильно выжидал, знал, как играть и контролировать эмоции. Они понимали, что столкнутся с трудностями в концовке.

Мы были командой, которая атаковала, а «Ливерпуль» защищался. Посмотрим, насколько справедливы будут критики.

Я получил удовольствие от игры, но, безусловно, разочарован тем, что мы не набрали три очка», – сказал Моуринью.