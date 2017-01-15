Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем», прервав свою победную серию из 9 матчей

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия

    В 21-м туре чемпионата Англии на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча. Серия из 9 подряд побед «Манчестер Юнайтед» прервалась.

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    15 января, 19.00, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 27, пенальти Милнер, 1:1 – 84 Ибрагимович.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Валенсия, Эррера, Кэррик (Руни, 46), Погба, Мхитарян, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович.
    ЛиверпульМиньоле, Александер-Арнолд, Клаван, Ловрен, Джан, Хендерсон, Лаллана, Вейналдум, Фирмино, Милнер, Ориги (Коутиньо, 61).
    Предупреждения:
    Ловрен (31), Вейналдум (61), Эррера (90), Фирмино (90).

    Таблица АПЛ

    Статистика АПЛ

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться