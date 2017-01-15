«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем», прервав свою победную серию из 9 матчей
В 21-м туре чемпионата Англии на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).
Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча. Серия из 9 подряд побед «Манчестер Юнайтед» прервалась.
- Дата проведения
- 15 января, 19.00, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 0:1 – 27, пенальти Милнер, 1:1 – 84 Ибрагимович.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Валенсия, Эррера, Кэррик (Руни, 46), Погба, Мхитарян, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович.
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Ливерпуль –
Миньоле, Александер-Арнолд, Клаван, Ловрен, Джан, Хендерсон, Лаллана, Вейналдум, Фирмино, Милнер, Ориги (Коутиньо, 61).
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