За последние 2 года Абрамович вложил в «Челси» 90 млн фунтов

За последние 2 года Роман Абрамович вложил в около 90 миллионов фунтов.

Кроме того, Абрамович выплачивал клубу по 1 миллиону фунтов ежегодно за аренду вип-ложи на .

По итогам сезона-2015/16 убыток «Челси» составил 70,6 миллионов фунтов, несмотря на рост доходов до 329,1 миллионов фунтов и прибыль от продажи игроков в 49 миллионов фунтов. Такой размер убытка связан с тем, что клуб заплатил 67 миллионов фунтов компании adidas за расторжение контракта на 6 лет раньше.