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    Месси расстроен из-за решения «Барселоны» уволить директора за слова о нем

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не имел отношения к увольнению директора Пере Гратакоса после его комментариев об игроке.

    Гратакос сказал, что Месси не был бы таким хорошим футболистом без своих партнеров по команде.

    Люди из окружения Месси заявили, что аргентинец удивлен и расстроен из-за решения клуба.

    У Месси отличные отношения с Гратакосом, при котором игрок дебютировал в «Барселоне Б». Сам футболист разделяет точку зрения директора и считает себя обязанным партнерам.

    Гратакос продолжит работать в «Барселоне» в рамках проекта «Масия 360».

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    Опрос

    Увольнять за такое - это нормально?

    9974 голосa 2
    • Да, клуб имеет на это право
      14%
    • Нет, это бред
      86%

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