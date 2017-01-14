Месси расстроен из-за решения «Барселоны» уволить директора за слова о нем

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не имел отношения к увольнению директора Пере Гратакоса после его комментариев об игроке.

Гратакос сказал, что не был бы таким хорошим футболистом без своих партнеров по команде.

Люди из окружения Месси заявили, что аргентинец удивлен и расстроен из-за решения клуба.

У Месси отличные отношения с Гратакосом, при котором игрок дебютировал в «Барселоне Б». Сам футболист разделяет точку зрения директора и считает себя обязанным партнерам.

Гратакос продолжит работать в «Барселоне» в рамках проекта «Масия 360».

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